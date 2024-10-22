شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاعتماد: الأخطاء الطبية ثالث سبب للوفاة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية جلسة خاصة عن الجودة فى الرعاية الصحة كركيزة للتنمية البشرية بحضور الدكتور أحمد طة رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الاسبق.، والدكتور جاسر عبد الكريم بمنظمة الصحة العالمية ، والدكتور ناصر لوزة استاذ الطب النفسي، رئيس لجنة تطوير معايير الصحة النفسية، بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد طة رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن اطلاق المبادرة الرئاسية بداية لتحسين جودة حياة المواطنين من ضمنها جودة الرعاية الصحية وتنعكس اثارها على المجتمع ككل.



وقال، إن منظمة الصحة العالمية، تفسر الصحة بانه بناء للانسان من الناحية الصحية والنفسية ، موضحاةان التنمية البشرية تعنى الصحة ومنع الاصابة بالمىرض وجودة الرعاية الصحية، والعدالة والتعليم لبناء الانسان المصرى.



وأضاف أن السبب الثالث للوفاة فى العالم نتيجة الأخطاء الطبية، لذلك لابد من تحقيق الجودة وتحقيق الكفاءة باقل تكلفة ، موضحا أن ضمن معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن المستشفيات الصحية لديها بنية تحتية قوية، حيث إن الجودة تحقق تقديم خدمة طبية ذات كفاءة عالية، وإدخال التكنولوجيا الطبية بطريقة آمنة لذلك لابد قبل إدخال التكنولوجيا لابد من التأكد من تحقيق معايير الجودة بالمستشفيات، والصحة هى ملف بناء الإنسان.



وأضاف، أن الرئيس السيسى كان قد أكد إن الإنسان المصرى أهم ما نمتلك به من ثروات والحضارة المصرية شامخة منذ آلاف السنين، موضحا أن مصر الجديدة تعمل على بناء الإنسان المصرى صحيا وعلميا.



وقال، أرحب فى هذه الجلسة التى تنظمها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لمعرفة العلاقة بين تطبيق معايير الجودة داخل الرعاية الصحية والتنمية البشرية.

وأضافت، الدكتورة ميهي التحيوي، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ان الجودة تغير اللغة والمستشفيات المعتمدة لها لغة مختلفة وعلاقة الاعتماد والتنمية البشرية علاقة كبيرة حيث تؤثر على نوعية الخدمات موضحة أنه يوجد أكثر من 400 مستشفى معتمد، مضيفة أن الاعتماد هو شهادة دولية ولابد من الاعتراف بها عالمية وتعتمد الشهادة على الإرشادات الدولية والاعتماد يحمى المريض من تعرض المريض لمضاعفات ومخاطر داخل المؤسسات الصحية ويحسن من كفاءة الرعاية الصحية، موضحة أننا نتطلع أن نضع معايير للعلاج عن بعد.



قال الدكتور جاسر جاد الكريم منيق النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية ، نفخر بشراكتنا مع هيئة الاعتماد والرقابة وهى المنوط بعا وضع ادمعايير الجودة فى التامين الصحى الشامل ووضع عدد من المعايير فى الرعاية الاولية والمعامل والمستشفيات، موضحا ان التعاون بين الجهات نربطه بالتنمية البشرية والاهتمام بالانسان المصرى ومواكبة التطوير فى البشر .



