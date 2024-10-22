شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإندونيسى يستقبل وزير الأوقاف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، في قصر الرئاسة في العاصمة جاكرتا، صباح اليوم.

واصطحب الرئيس برابو وزير الأوقاف لتسجيل كلمة في سجل ضيوف رئاسة جمهورية إندونيسيا بهذه المناسبة التاريخية الكبيرة.

وأعرب وزير الأوقاف، عن تشرفه بنقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم إلى الرئيس برابوو وإلى شعب إندونيسيا العظيم، بتنصيبه رئيسًا جديدا لجمهورية إندونيسيا.

وأكد وزير الأوقاف، أن علاقة مصر بإندونيسيا عميقة ومتميزة عبر التاريخ، ونثق في أنها ستشهد قفزة نوعية في الفترة القادمة في ظل القيادتين الحكمتين الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي والرئيس برابوووسوبيانتو، متمنيًا له وللشعب الإندونيسي المزيد من التقدم والأمان والازدهار.

وأضاف وزير الأوقاف: إن مجالات التعاون بين البلدين الكبيرين كثيرة ومتعددة، ولها جذور عميقة، من سبق مصر لتكون أول دولة تعترف باستقلال اندونيسيا والاحترام لإرادة شعب اندونيسيا العظيم، مرورا بالصداقة العميقة بين الرئيسين جمال عبد الناصر وسوكارنو، وصولا إلى العلاقة العميقة والمتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس برابو سوبيانتو والتي ظهرت بواكيرها الأولى بصورة لقاء الرئيسين في الأردن بعد أيام من انتخابه رئيسا لاندونيسيا، واليوم نتوج ذلك بتقديم التهنئة الرئاسية إلى الرئيس، داعين لإندونيسيا بكل التقدم والازهار تحت قيادته الحكيمة.

من جانبه، قدم الرئيس برابو سوبيانتو الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته الكريمه، كما تقدم بالشكر أيضًا لوزير الأوقاف لحضوره ممثلا عنه، مؤكدًا أن علاقات إندونيسيا بمصر علاقات عميقة وتاريخية وممتدة، وذات مستقبل واعد.

وأشاد الرئيس باللقاء الأخوي المبكر له عقب انتخابه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في الأردن، معربا عن تقديره لهذا اللقاء، ومشيرا إلى الجذور العميقة في علاقات البلدين والتي تحتم تطورا كبيرا في العلاقات في الفترة القادمة بما يعود بالخير والتقدم لإندونيسيا ومصر

حضر اللقاء من الجانب الإندونيسي أنيس متي نائب وزير الخارجية وعبّد القادر جيلاني مدير إدارة الشرق الأوسط والباسيفيك، كما حضر من الجانب المصري السفير ياسر الشيمى سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية إندونيسيا، والكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون الوزير لشئون الإعلام، والمستشار أسامة حمدي مستشار بالسفارة المصرية في جاكرتا.



الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف



الرئيس الإندونيسي يستقبل وزير الأوقاف ممثلا للرئيس عبد الفتاح السيسي



الرئيس الإندونيسي يستقبل وزير الأوقاف