شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: نسعى لإيجاد أطر عمل حقيقية بالوقاية من الأمراض وتمكين السكان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية الفعالية لأنها تتعلق بالتنمية حيث تعمل مصر على إيجاد أطر عمل تتعلق بالوقاية وتمكين السكان في مصر، مع التحلي بإرادة سياسية قوية، وهي القضايا التي أكد عليها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبدأ في قيادة تنفيذ مثل هذه المبادرات داخل المحافظات.

وأضافت الدكتور مايا مرسى أن ضمان صحة كبار السن في مصر وتمكينهم على الناحية الاجتماعية يعتبر حقا دستوريا، وقد تم بالفعل إنشاء إطار عمل قانوني يهتم بذلك حيث حصل الآلاف من الأشخاص الرعاية الصحية اللازمة، مضيفة أن ذلك ليس كافيا ولكن هناك تحركات قوية تتم في هذا الصدد.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك أيضا إجراءات واجب اتخاذها نحو المرأة والعمل على انشاء مراكز تقديم الخدمة الصحية للمرأة في المستقبل القريب، وهي استثمارات مرتفعة التكلفة إلا أنها استثمارات هامة في قطاع توفير الرعاية لذلك يجب توفيرها من الناتج المحلي الإجمالي للاستثمار في صحة النساء والرجال بشكل جيد.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تعني كثيرا بتوفير الرعاية المنزلية لكبار السن داخل المنازل وتحاول نقل تلك الثقافة إلى صغار السن حتى يتعلموا منذ صغرهم الحفاظ على صحتهم، مشيرة إلى أنه يجب على المواطنين استغلال تلك الحقبة الذهبية من الرعاية الصحية لاسيما المخصصة لرعاية كبار السن.



التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام



الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة



المؤتمر العالمى للسكان



المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية



المؤتمر العالمي للسكان والصحة



جانب من المؤتمر



جانب من جلسات المؤتمر



جلسات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية



جلسات المؤتمر العالمى للسكان والصحه والتنميه البشرية



جلسات المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية



جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية



خلال المؤتمر



سميرة التويجري خبيرة السكان والتنمية في قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان



فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية



فعاليات المؤتمر



فعاليات جلسات المؤتمر



مايا مرسي وزيرة التضامن



مؤتمر التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام



مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية



وزيرة التضامن ووزير الصحة