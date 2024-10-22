شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول شحنة من بيض المائدة المستورد لطرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من بيض المائدة لمنافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة، بعد وصول اول دفعة من البيض المستورد، حيث تعاقدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها، على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، والتى وصلت أول شحناتها 20 أكتوبر 2024 عبر مطار القاهرة الدولي، وجاري شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتوفير وزيادة معدلات ضخ وطرح كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية ،تناسب احتياجات المواطنين، بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلي، وتحقيق الوفرة المطلوبة.

يأتي ذلك في إطار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدورها في توفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، والمساهمة في ضبط أسعار تلك السلع بالأسواق كما انه أنه سيتم بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 22 اكتوبر 2024 زيادة معدلات الضخ في المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة تصل الى 10 آلاف طبق أسبوعياً بسعر 150 جنيها للطبق الواحد "30 بيضة"، بما يساهم في سد احتياجات السوق المصرى، واستقرار أسعار بيض المائدة.