شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يفتتح مصنع الرزينة بشركة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" والان مع تفاصيل الخبر

افتتح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مصنع إنتاج الرزينة بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) التابعة للوزارة، جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن افتتاح مصنع إنتاج الرزينة بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية يأتي في إطار عمليات التطوير المستمرة التي يتم الحرص على تنفيذها داخل مختلف الجهات التابعة للوزارة لضمان تحسين الأداء وزيادة معدلات الإنتاجية.

استمع الوزير خلال مراسم الافتتاح إلى ما استعرضه المهندس/ محمد عبد المنعم البسيوني رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 81 الحربي) من معلومات حول أعمال التطوير التي أُجريت بمصنع إنتاج الرزينة وهي إحدى الخامات الرئيسية التي تدخل في صناعة البويات والتي تعد واحدة من أهم المنتجات التي تقوم بإنتاجها شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، وأعرب الوزير "محمد صلاح" عن سعادته بإفتتاح مصنع الرزينة خاصةً وأن الإنتاج بالمصنع كان متوقفاً منذ أكثر من 10 سنوات نتيجة بعض العوائق الفنية وبالتالي فإن تطوير ورفع كفاءة المصنع يحقق منفعة كبيرة ويُعيد إحياء صناعة هامة وهو ما يتماشى مع الأهداف الحالية للوزارة والمتمثلة في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من الموارد المتاحة سواء مادية أو بشرية، لافتاً إلى أن هذا الافتتاح يأتي خلال شهر أكتوبر وهو الشهر الذي يشهد احتفالات الإنتاج الحربي بعيده السبعين، مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الافتتاحات لصروح صناعية مهمة داخل العديد من الجهات التابعة للوزارة.

وأشاد الوزير "محمد صلاح" بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بالمصنع ليكون بالشكل الذي يليق بمكانة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" كشركة رائدة في مجال صناعة البويات بأنواعها في مصر والشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة حرص العاملين على حُسن التعامل الفني مع الماكينات التي تم تطويرها بالمصنع لكي تظل بحالة جيدة والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية للماكينات وإطالة العمر الافتراضي لها ومراعاة أهمية الحفاظ على نظافة الطرقات وترتيب الخلايا التخزينية بالمصنع.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم رفع كفاءة مصنع الرزينات بواسطة شركة "الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة" والمنوطة بإحداث طفرة نوعية فى الحالة الفنية وأعمال الصيانة والتركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد لخطوط الإنتاج بشركات الإنتاج الحربي، مضيفاً أن ذلك يعكس الحرص على تحقيق التكامل بين كل شركات الإنتاج الحربي والإستغلال الأمثل للإمكانيات المتوفرة بها بما يعود بالنفع على العملية الإنتاجية داخل الشركات التابعة.

من جهة أخرى وعقب افتتاح مصنع إنتاج الرزينة بالشركة (مصنع 81 الحربي) توجّه المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) استكمالاً لسلسة الجولات التفقدية المتواصلة لمختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي والتي يحرص السيد الوزير على القيام بها لمتابعة انتظام سير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع.

و قام الوزير "محمد صلاح" بتفقد خطوط الإنتاج بمصانع الشركة (مصنع 300 الحربي) وهي (مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، مصنع إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة، مصنع إنتاج الذخيرة المتوسطة، مصنع تجميع وتعبئة الذخائر المتوسطة والقنابل)، مشيراً إلى أن "أبو زعبل للصناعات المتخصصة" تضم أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي CNC والتيِ يعمل بعضها بنظام (الروبوت) إلى جانب ماكينات متعددة المحاور Multi-Spindle والتي تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرة أضعاف الماكينات العادية، وتضم أيضاً العديد من تباب ضرب النار، إلى جانب عدة معامل بها أحدث الأجهزة والمعدات والتي يتم إستخدامها لإجراء القياسات والتحاليل اللازمة على جميع المواد والخامات المستخدمة قبل بدء العملية الإنتاجية.

وخلال الجولة قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالإطلاع علــى عرض تقديمــي إستعرض خلالــه المهندس مصطفى عامر رئيـس مجلس إدارة "أبو زعبل للصناعات المتخصصة" أبرز المعلومات والبيانات المتعلقة بمعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط التطوير والإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج والموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك الشركة في تنفيذها، وذلك بحضور رؤساء القطاعات وممثلين عن مختلف أطقم العمل بالشركة.

وفى نهاية الجولة قام الوزير بعقد لقاء مع عدد من العاملين بالشركة (مصنع 300 الحربي) يمثلون قطاعات الشركة المختلفة، حيث حرص على الحديث عن قُرب مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم وتفقد أحوالهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الشركة كما وجّه بأهمية العمل بروح الفريق وتبادل المعرفة والخبرات بين العاملين.