شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ"النواب": بناء 15 ألف فصل سنويا ومصر أكبر نظام تعليم بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي العام الدراسي 2024/2023م، التحق ما قرابة ال 25 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة فى قطاع التعليم.

وأشار إلى أنه من ضمن الحلول الجذرية لمواجهة جميع التحديات التى تواجه العملية التعليمية تكدس الطلاب، وواجهنا هذا الأمر بحلول سريعة وأخرى مستدامة، ومن ضمن الحلول المستدامة بناء 15 ألف فصل جديد سنويا".



الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب



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وزير التربية والتعليم محمد أحمد عبد اللطيف (1)