نص أقوال الطبيب الشرعي في جلسة محاكمة "فتوح" بتهمة دهس أمين الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

واجهت الدائرة الثانية جنايات مطروح، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، الطبيبين الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، اللذين أجريا تحليل المخدرات للاعب "أحمد فتوح" والتي أثبتت عينة التحليل أن اللاعب يتعاطى جوهر الحشيش بعد سحب عينة الدم ومضاهاتها.

وسأل القاضي الطبيب هاني قباري

س: هل قمت بتحريز العينة؟

أجاب الطبيب: أيوة قمت بتحريزها وختمتها بخاتمي.

س: هل تم تسليم العينات المأخوذة من اللاعب للمعامل الجنائية؟

أجاب الطيب: تسلمتها محرزة.

س: ما هي الفترة الزمنية التي يظهر فيها؟

أجاب: بالنسبة للدم يظل المخدر من خمس إلى عشر ساعات، أما بالنسبة للبول تظل نسبة المخدر 50 يوما. وده يتوقف على مدى صحة التعاطي والمادة الفعالة وتركيزها.

ووجه المحامي سؤالا: هل يتم تحديد نسب التعاطي من الدم والبول؟

أجاب الطبيب: المعمل لا يعنيه نسبة المخدر كل ما يعنيه المخدر في البول والدم أم لا.

واستمعت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مطروح برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، اليوم إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم فتوح.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة في القانون على اللاعب المتهم، بينما طالب المستشار القانوني أشرف عبد العزيز ومصطفي رمضان المحاميان بالدفاع عن لاعب الزمالك أحمد فتوح بتأجيل الجلسة لاستكمال إجراءات التصالح وأخذ تصريح من النيابة الحزبية بالتصالح عن القصر بنات الراحل.

وسلم اللاعب نفسه إلى قوات الشرطة، وسط تواجد أمني مُكثف بمحيط المحكمة، قبل وضعه داخل قفص الاتهام لحين بدأ الجلسة واستجوابه من القاضي عقب إخلاء سبيله في الجلسة السابقة بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وشهد محيط محكمة جنايات مطروح تواجد أمني مُكثف تزامنًا مع انعقاد ثالث جلسات مُحاكمة لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل الأمين "الشوبكي".

وكشفت أرملة الراحل أمين الشرطة أحمد الشوبكي، ضحية حادث دهس لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، عن مفاجأة خلال نظر ثالث جلسات مُحاكمة اللاعب، إذ تنازلت - كونها الوصية على الأبناء ـ خلال جلسة علنية أمام هيئة المحكمة، وأشقاء المجني عليهم، عن الحق المدني والدعوي الجنائية ضد اللاعب بالقتل الخطأ لزوجها، بمحض إرادتها عنها وعن أولادها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم "أحمد فتوح" أحرز - في الحادي عشر من أغسطس 2024- جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونيا على النحو الثابت في التحقيقات، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد الشوبكي" عن طريق الخطأ، ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن اللاعب، قاد سيارة تحمل أرقام " أ ف ج 9569"، بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدي إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر الحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر.