من رفض الصلح لـ"عفوت لوجه الله".. محطات محاكمة أحمد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

تطورات كثيرة شهدتها قضية "أحمد فتوح" لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر؛ المتهم بالقيادة تحت تأثير المخدر والتسبب في قتل الأمين "أحمد الشوبكي" عن طريق الخطأ؛ إذ تغير موقف ورثة الراحل "الشوبكي" من رفض تام في التصالح بأي شكل إلى عفو وتنازل.

مساعي الصلح بين أسرة "الشوبكي" ولاعب الزمالك "أحمد فتوح " كللت بالنجاح عقب توجه اللاعب إلى أسرة ضحيته رفقة فريق دفاعه الذي ترأسه المستشار القانوني أشرف عبد العزيز، وتقدموا بواجب العزاء للراحل؛ لتعفو أسرة المجني عليه عن اللاعب مؤكدة أن ذلك "لوجه الله دون أي نظير مادي".

وتوجهت زوجة "الشوبكي" إلى محكمة جنايات مطروح رفقة محاميها للتنازل رسميًا أمام هيئة المحكمة عن حقهم المدني والدعوي الجنائية، وقدم محامي الأسرة مستندا رسميا موثوقا من الشهر العقاري يفيد بالتصالح.

ومن المقرر أن تناقش هيئة المحكمة؛ الطبيب هاني قباري محمد إسماعيل، مدير عام بالمعامل الكيمائية بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية والذي قام بإجراء تحليل العينات المأخوذة من المتهم ومعد تقرير الطب الشرعي "المعمل الكيميائي"، والذي تم سؤاله بالنيابة العامة بشأن تعاطي اللاعب للمخدرات، والطبيب "جمال عبد الرازق محمد عبدالعال" رئيس مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية لمناقشته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم "أحمد فتوح" أحرز - في الحادي عشر من أغسطس 2024- جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت في التحقيقات، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد الشوبكي" عن طريق الخطأ، ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن اللاعب، قاد سيارة رقمية " أ ف ج 9569"، بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدي إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصى عناية والتزام والحذر الحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر