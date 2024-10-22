رئيس "نقل النواب" يستعرض مشروع قانون إنشاء ميناء جاف جديد بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان لشركة "ميدلوج".

وأكد رئيس اللجنة، خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار حنفي جبالي، أن اللجنة ترى أن مشروع القانون يتماشى مع الإطار الدستوري والقانوني، ويعكس ضرورة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة لدعم موازنة الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن تنفيذ مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في العاشر من رمضان يعد خطوة هامة في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

وأوضح أن المشروع يأتي ضمن المخطط الأضخم لمحور السخنة/الدخيلة، الذي يربط بين ميناء السخنة وميناء الإسكندرية عبر شبكة متكاملة من القطارات السريعة وخطوط السكك الحديدية.

وأضاف أن فلسفة مشروع القانون تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السياسية الاستراتيجية لتأهيل مصر كمركز عالمي للتجارة، وتطوير البنية التحتية من خلال مشاريع نقل متعدد الوسائط، تشمل تطوير الموانئ البحرية وربطها بشبكات السكك الحديدية والنقل النهري.

ونص مشروع القانون على منح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وصيانة الميناء الجاف بالعاشر من رمضان لشركة "ميدلوج"، لمدة 30 عامًا وفق أحكام العقد المرافق للقانون.