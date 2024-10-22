شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم للنواب: لا يوجد فصل الآن به أكثر من 50 طالبا على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن خطة الوازة، قائلا:" كان لدينا 4 تحديات منذ ما يزيد عن 50 عاما، تمثلت فى الكثافة الطلابية فى المدارس، الآن لا يوجد فصل به أكثر من 50 طالبا على مستوى الجمهورية، و عجز المعلمين، لا يوجد فصل على مستوى الجمهورية لا يوجد به معلم لتدريس المواد الأساسية.

وتابع عبد اللطيف، إضافة إلى تطوير المناهج وهو ما تم بالفعل فى المناهج بصورة جادة وحقيقية، وأخيرا نسبة الحضور التى كانت لا من 1 إلى 20% أصبحت الآن تفوق نسبة الـ85%".

وتابع وزير التعليم:" وفيما يخص التعليم الفنى وهو مستقبل الدولة، الوزارة بدأت منذ 4 سنوات فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، وأصبحنا نمتلك 81 مدرسة فى التكنولوجيا التطبيقية وهناك العديد من المبادرات فى هذا الأمر، فعلى سبيل المثال تم توقيع بروتوكول مع وزارة العمل لتدريب الطلاب فى 37 مركزا مجهز على أعلى مستوى لتعظيم لااستفادة من الطلاب فى واحدة من أبرز وأهم القطاعات التعليمية المرتقبة والتى يعول عليها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة للاستماع لبيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد أحمد عبد اللطيف، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم، وهي المرة الأولى التي يقف فيها أمام مجلس النواب، لعرض رؤيته منذ توليه مسئولية الوزارة.