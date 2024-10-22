شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء خريفية ونشاط رياح بكافة الأنحاء يلطف الأجواء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء خريفية على كافة الأنحاء واستمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يلطف حالة الجو.

ويشهد اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائلا للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 32 درجة، والصغرى 18، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 22.



