شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 155 قطعة سلاح و353 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبيالثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 10:36 ص
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (353) قضية مخدرات ، (155) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (84838) حكم قضائى متنوع.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
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