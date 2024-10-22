شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 155 قطعة سلاح و353 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 10:36 ص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (353) قضية مخدرات ، (155) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (84838) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .