شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: المبادرات الرئاسية قدمت 170 مليون خدمة استفاد منها 94 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للبشرية ووزير الصحة والسكان، أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة بصحة المواطنين باعتبارها ركيزة أساسية من أسس التنمية، لافتا إلى أنه بناء على ذلك فقد أطلقت الدولة العديد من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، مثل المبادرات المتعلقة بالأورام السرطانية وسرطان الثدى، والتى تعتبر بالغة الأهمية لنتائجها الإيجابية على الرعاية الصحية للمواطنين.

جاء ذلك في كلمته خلال جلسة "إطلاق العنان لقوة طول العمر الصحي والتعليم والثقافة" على هامش مؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية، حيث قال إنه استفاد من هذه المبادرات أكثر من 94 مليون مواطن من خلال تقديم 170 مليون خدمة ضمن مبادرات لصحة كبار السن والنساء والأطفال والوقاية من الأمراض الجينية الوراثية.



ولفت عبدالغفار إلى أن المنظمات الأممية وجهت إشادت دولية كبيرة لما أنجزته الدولة المصرية في القطاع الصحي موضحا أن الدولة تسير في هذا الطريق وتسخر كل إمكاناتها منذ 10 سنوات لتحسين أداء الخدمة الصحية من أجل تحقيق التنمية البشرية، موضحا أنه تم إنفاق أكثر من ١٧٧ مليار جنيه في هذا الشأن شملت كل محافظات مصر.