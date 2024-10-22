شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: مصر توفر الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعى إن المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية فاعلية مهمة، مشيرة الى أن 91% الف شخص حصلوا على الرعاية الصحية فى المناطق النائية والقرى .

وأضافت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن على هامش فاعليات المؤتمر العالمى للسكان والتنمية، أن مصر توفر الرعاية المنزلية للمرضى كبار السن، لافتة الي وجود 28 الف منفذ لتقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية .

ومن جانبها، قالت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر تنتقل من دولة نامية الي دولة متقدمة، وذلك بالتركيز على دعم الخدمات الصحية وخاصة التطعيمات وتابعت: عندما نتحدث عن حقوق الانسان نضع نصب اعيننا الاسر البسيطة ولا نترك احد وتابعت: نهتم بكبار السن وحقوقهم والدستور تبنى حقوق الإنسان وإطلاق الاستراتيجية الأولى من نوعها لحفظ حقوق كبار السن.

وتابعت الدكتورة مشيرة خطاب: سعيدة بما حدث بدعم حقوق كبار السن، مشيرة إلى أن البرلمان يعد مشروع قانون يعتنى بكبار السن.

وفى ذات السياق قالت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، إن حياة كبار السن تتأثر بشكل كبير، وتحتاج إلى رعاية وتابعت : نهتم بالأطفال وتقليل زواج الأطفال والعنف ضدهم .

