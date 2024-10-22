شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحان شهر أكتوبر لطلاب المرحلة الابتدائية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مدارس محافظة الجيزة لتنظيم امتحانات شهر أكتوبر لمراحل (ابتدائى - إعدادى – ثانوى)، والتى تعقد خلال الفترة من الأحد 27 أكتوبر حتى يوم الخميس 31 أكتوبر 2024م.

وفيما يلي جدول امتحانات شهر أكتوبر لتلاميذ صفوف (الثالث، والرابع، والخامس، والسادس) الابتدائي.

أولًا: جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الثالث الابتدائي:

-الأحد 27/10/2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-الإثنين 28/10/2024: امتحان مادة الرياضيات. -الثلاثاء 29/10/2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-الأربعاء 30/10/2024: محتوى متعدد التخصصات (اكتشف) التربية الدينية.

ثانيًا: جدول امتحان شهر أكتوبر للصفوف (الرابع، والخامس، والسادس الابتدائي):

- يوم الأحد 27/10/2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 28/10/2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء 29/10/2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء 30/10/2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT تكنولوجيا المعلومات.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن أسئلة امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل سيكون في محتوى المناهج من الأسبوع الأول حتى الخامس من بدء العام الدراسى الجارى، موضحة أن الامتحانات تعقد فيما درسه الطلاب فقط، لقياس نواتج التعلم ويتم عقد الاختبار في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجارى، كما أن الأسئلة تكون بواقع 15 جزئية في المادة ويتم إعداد 3 نماذج من الأسئلة في كل مادة دراسية.