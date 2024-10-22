شكرا لقرائتكم خبر عن معاملة طبية خاصة للسجينات فترة الحمل وبعد الولادة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

بعض السيدات المتزوجات اللاتي يتم القبض عليهن في قضايا متنوعة، ويصدر حكم قضائي بسجنهن، يكتشفن أنهن حوامل، وهو ما يسمح لهن بتلقي معاملة طبية خاصة، في فترة الحمل، وبعد الوضع، حددها قانون تنظيم السجون، الذي نص تحديدا في المادة 19، على أنه تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

كما نصت المادة 20 من القانون، على أنه يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.