شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن 5548 فرصة عمل جديدة فى 11 محافظة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة العمل، خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، عن تلقيها طلبات جديدة من 84 شركة قطاع خاص في 11 محافظة لديها 5548 وظائف مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.

وأوضحت الوزارة أن فُرص العمل الجديدة، مُتوفرة في 11 محافظة ،هي: القاهرة، والجيزة ، والقليوبية، والغربية ، والدقهلية ، والشرقية، والسويس ، ودمياط ، والمنوفية ، والمنيا ، وجنوب سيناء.

وفي تخصصات:

- أخصائي تسويق.

- مهندس اتصالات.

- رسام أوتوكاد.

- أخصائى عمليات.

- مترجم لغة صينية.

- كيميائى.

- محاسبين.

- مدير مالى.

- مدير تسويق عقارى.

- مدرسين.

- أخصائى نظم معلومات.

- مشرف تنجيد.

- ليدى جارد – إناث.

- مشرف عام.

- مشرف موقع.

- شيف حلوانى.

- أخصائى تمريض.

- أخصائي مشتريات.

- فنى تمريض.

- مدخل بيانات.

- بائعين.

- مساعد شيف.

- مقدم طلبات.

- اخصائى تمويل.

- أمين مخازن.

- مهندسين كهرباء وميكانيكا.

- إنتاج وجودة.

- سكرتارية.

- أعمال إدارية.

- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

- مندوبين مبيعات.

- مراقبين جودة.

- فنيين جميع التخصصات.

- مشرفين إنتاج.

- أفراد أمن.

- عمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال انتاج.

- عمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وعلى من يرغب في شغل الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل، عليه التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل، ومقره: 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر 22609354,22403571، أو مديريات العمل بالمحافظات مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو من خلال الدخول على الموقع الرسمى للوزارة : www.manpower.gov.eg.