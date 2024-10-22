شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استخراج تذكرة لقطارات السكة الحديد من ماكينة TVM والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، خدمة جديدة لقطع التذاكر بشكل ألى، بـ محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، من خلال ماكينات TVM، وهى خدمة بديلة عن شباك التذاكر وتتيح الحجز بكل سهولة.

وفى النقاط التالية خطوات استخراج تذكرة لقطارات السكة الحديد من ماكينة TVM:

- تحديد محطتي القيام والوصول وتاريخ وتوقيت ودرجة السفر.

- تحديد عدد التذاكر المطلوبة حد أقصى 4 تذاكر.

- إدخال بطاقة الائتمان عند طلبها لخصم قيمة التذكرة.

- استلام التذكرة من المكان المخصص لها.

- سحب بطاقة الائتمان من المكان المخصص لها.

- استلام إيصال الدفع من المكان المخصص له.

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر منهم شباك مخصص لذوى الهمم المستخدمين للكراسى المتحركة، وكذلك دورات المياه بها أيضا ما هو مخصص لذوى الاحتياجات الخاصة، ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى للمحطة والذى يبلغ ارتفاعه 40مترا بالإضافة إلى الدورين الأول والثاني للمحطة والذى يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.