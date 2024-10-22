وزارة الصحة تكشف حصيلة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة حتى العام الجارى

كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهودها فى إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة في الفترة من 2014 وحتى 2024 حيث تم إصدار 1.5 مليون قرار فى 2014 وفى 2024 تم إصدار 3.8 مليون قرار، بينما كان عدد المستفيدين فى 2014 اكتر من 964 مريض وفى 2024 أكتر من 2.3 مبيون مريض.

ولفت الدكتور محمد زيدان مدير الإدارة العامة للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، إلى أن حالات الإعاقة المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة، تشمل البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعي، والشلل الدماغي، وحالات ضمور العضلات، وشلل الأطفال في طرف واحد أو أكثر، بالإضافة إلى حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داوون، والإعاقات الذهنية الأخرى -معدل الذكاء 35% أو أقل- إلى جانب حالات طيف التوحد والتقزم.

وأشار «زيدان» إلى توقيع الكشف الطبي على 74 ألفا و875 من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لـ ذوي الاحتياجات الخاصة، المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، مضيفا أنه تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 145 ألفا و634 من طالبي الحصول على الدعم النقدي (معاش تكافل وكرامة) .

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها التام على تطوير وحوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة لهم، مشيرة إلى إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببيانات بطاقة الرقم القومي على موقع الوزارة.