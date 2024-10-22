شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: إصابة 4 مستوطنين فى إطلاق نار بكفر قاسم بينهم 3 حالتهم خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة 4 مستوطنين في عملية إطلاق نار في كفر قاسم 3 منهم في حالة خطيرة.

يذكر أن إسرائيليين مُتطرفين من عصابة "تدفيع الثمن"، أحرقوا من قبل سيارات وخطوا عبارات عنصرية مُعادية للعرب فى مدينة "كفر قاسم" العربية داخل أراضى الـ48.

وقال شهود عيان من كفر قاسم، إن مجموعة من إرهابيي "تدفيع الثمن" قامت في ساعات الليل المتأخرة بالاعتداء على سيارات سكان المدينة، وقاموا بإحراقها، وكتابة عبارات معادية للعرب، وتسببوا في أضرار في الممتلكات.

يذكر أن عصابة "تدفيع الثمن" اعتدت في فبراير 2022 وفي مارس 2021 على ممتلكات المواطنين في كفر قاسم وأعطبت إطارات سيارات خصوصية وخطت عبارات عنصرية معادية للعرب، كما تضمن تنفيذ اعتداء إرهابي، يوم 28 يوليو 2019، إعطاب إطارات سيارات وشاحنات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في المدينة.

وسبق أن أقدم متطرفون يهود، يوم 2 ديسمبر 2018، على كتابة عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب ومنها "تدفيع الثمن" و"انتقام"

ووسم "نجمة داود" على محال تجارية وجدران منازل، وإعطاب إطارات 32 سيارة خصوصية في الحي الشرقي المتاخم لبلدة "رأس العين".