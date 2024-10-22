شكرا لقرائتكم خبر عن صفارات الإنذار تدوى فى الجولان بالتزامن مع غارات إسرائيلية على البقاع بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات عدة بشمال الجولان خشية تسلل مسيرة.

وأفادت وسائل إعلام بإن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارتين على سهل بلدة مشغرة ومحيط بلدة سحمر بالبقاع الغربي شرقي لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان الإثنين، أن "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان حتى الأحد، أسفرت عن 13 شهيدا و36 جريحا في الجنوب، و6 شهداء و52 جريحا في النبطية، بالإضافة إلى 10 جرحى في البقاع وجبل لبنان.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأرقام ترفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، حتى الأحد إلى 2483، والجرحى إلى 11628".

من ناحية أخرى، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "جيش العدو الاسرائيلي عمد بعد ظهر الإثنين، إلى تفجير منازل عند أطراف بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل لجهة بلدة رميش.

وتزامن ذلك مع تعمد جنود العدو إحراق عدد من كروم الزيتون، وإلقاء مواد حارقة في الحقول وفي اطراف بلدة رميش.