شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الأحمدى: موافقة الحكومة على تقنين أوضاع 293 كنيسة تأكيد لمبادئ الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد الأحمدى، مسؤول الملف القبطى باليوم السابع إنه بعد موافقة الحكومة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا، فإن الكنائس المصرية تشهد انتعاشه كبيرة خلال السنوات الأخيرة، كتأكيد على مبادئ الجمهورية الجديدة، وذلك بعد تشكيل لجنة تقنين أوضاع الكنائس، حيث ظهر ذلك في العلاقة بين الكنيسة والمجتمع.

وأشار محمد الأحمدى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء الخير" على قناة "مى سات" أن توجيه الرئيس في افتتاح الكاتدرائية بالعاصمة الادارية الجديدة، بتحمل الدولة تكلفة إنشاء الكنائس للطوائف المسيحية في المدن الجديدة، إلى جانب المساجد والمدارس والحضانات، مشيرا إلى أن اللجنة التي تمت تشكيلها في 2016، قبل الحكومة تعمل على دراسة أوضاع الكنائس المتقدمة للتقنين.

وأوضح أنه خلال السنوات الاخيرة حدثت طفرة بالكنائس في مختلف الطوائف، مقارنة بالأعداد التي كانت قبل ذلك، وأن طوال الوقت في طلبات تقديم من الكنائس بالطوائف المختلفة للتقنين، مؤكدا أن اللجنة المُشكلة من مجلس الوزراء تجتمع كل شهرين، لجمع الكنائس المقدمة، ويتم تقدمها لمجلس الوزراء طبقا للمعايير الموضوعة من قبل اللجنة.