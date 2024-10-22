شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: قلصنا قدرات حزب الله النارية إلى نحو 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، أنه تمكَّن حتى الآن من القضاء على سبعة من قادة الألوية التابعة لـ"حزب الله"، و21 قائد كتيبة، و24 قائد سرية، وقال إن تقديراته تُشير إلى أنه تم تقليص قدرات "حزب الله" النارية إلى نحو 30%.



ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى الجيش قوله -في بيان- إنه إضافة إلى ذلك، تمت مهاجمة أكثر من 3200 هدف للحزب، بما في ذلك مئات من مُستودعات الأسلحة، ومئات من منصات الإطلاق، ومواقع مضادة للدبابات، وبنية تحتية ومراكز قيادة عسكرية، بما في ذلك حوالي 300 هدف، تم مُهاجمتها خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه مُنذ بدء الهجوم البري، قُتل 1200 عنصر من الجماعات المسلحة في لبنان، ومنذ بدء الهجمات بشكل عام، قُتل ما يقرب من 2000 عنصر.