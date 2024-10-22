تضامن النواب تكرم أبطال الألعاب البارلمبية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

كرمت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، المتفوقين من الأشخاص ذوي الإعاقة وأبطال الألعاب البارالمبية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإثنين برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة.

وفى بداية الاجتماع، أكد الدكتور عبدالهادي القصبى، أن ذلك اليوم هو يوم مميز غير تقليدي ووصفه بيوم فرح وانتصار، نظرًا للاحتفال بأبنائنا من ذوى الإعاقة المتفوقين دراسيا والفائزين رياضيا فى بطولة الألعاب البارلمبية.

وأضاف "القصبى"، هؤلاء الأبطال والمتفوقين، يمثل كل منهم قصة نجاح وكفاح، ونتعلم منهم مواجهة الإحباط، موجها تحية حب واحترام لكل أم وأب وأسرة ساندت أولادها.

واستعرض القصبى، الجهود المبذولة فى رعاية حقوق ذوى الإعاقة، منذ عام 2014 ، بإصدار عدد من التشريعات التى تضمن حقوقهم وتنظمها، متابعا، أصبح لزاما علينا وجود ممثلين لذوى الاحتياجات الخاصة بالمجلس والمجالس المحلية.