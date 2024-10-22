إعفاءات تصل لـ 15 مليون جنيه.. وزير المالية يستعرض أمام النواب حزمة التسهيلات الضريبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استعرض أحمد كوجك وزير المالية، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حزمة التسهيلات الضريبية منظومة الإجراءات الضريبية الجديدة، مؤكدًا أنها تدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع المستثمر والممول، مشددًا أن كل الإجراءات الجديدة تنفذ حتى نهاية العام وبعضها يطبق فورًا مع صدور القرارات أو التعديلات التشريعية.

وقال وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب، إن هناك حزمة تتضمن عشرين إجراء بالمنظومة الضريبية لتعزيز الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه قبل إعلان حزمة الإجراءات الجديدة تم حوار مع كافة الجهات ذات الصلة ومنها اتحاد الصناعات وقطاع الأعمال والمهنيين هناك عدد من الإجراءات الضريبية وليس كلها تحتاج لتعديل تشريعي وستصدر إجراءات أخرى بقرارات، موضحًا ان الإجراءات محفزة وتقدم تسهيلات ضريبية كبيرة.

وتابع الوزير، مؤكدًا أن حزمة الإجراءات الضريبية تهدف إلى خلق قاعدة ضريبية أوسع بعدالة وبقدر من التشجيع والتسهيل وتحفيز القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والممول وتساعده على تسهيل عملية التوسع وزيادة حجم اعماله وهناك إجراءات متعلقة السيولة وإجراءات وتسهيلات في الفحص والتسجيل.

وأشار "كوجك"، إلى أن هناك إجراءات ضمن الحزمة تستهدف تطوير وجودة الخدمات وسيتم إصدار وثيقة السياسة الضريبية التي تم إعدادها وسيتم إصدارها هناك أنواع من الشركات لم تكن هناك إجراءات ضريبة للتعامل مع فئة محددة ولكن الآن بعد الانتهاء من التعديلات سيكون هناك منظومة كاملة ومبسطة للتعامل مع كل أنواع الشركات، تتضمن إعفاءات عديدة منها رسوم راسمالية وإعفاء من الدمغة وغيرها من الإعفاء ات لفئة الشركات أكثر من 15 مليون جنيه وتقديم الإقرار كل 3 شهور بدلا من كل شهر ودفع ضريبة المرتبات مرة واحدة في السنة.

وقال وزير المالية، إن المنظومة الجدية التسهيلات الضريبية تخاطب كل أنواع الضرائب وتعمل على حل العديد من المشكلات مثل طول إجراءات الفحص.

وأعلن الوزير، أن هناك منظومة جديدة لرد القيمة المضافة وإعادة تبسيط الإجراءات وخلال الفترة المقبلة سيتم رد القيمة المضافة لعدد أكبر من المستفيدين بقيمة أكبر.