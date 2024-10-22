شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تستقبل رئيس "سلامة الغذاء" لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، في اجتماع هدفه تعزيز التعاون الثنائي بين الهيئتين لضمان سلامة الأدوية والغذاء في مصر، وحضر اللقاء عدد من المسؤولين البارزين من كلا الجانبين، حيث تم مناقشة العديد من القضايا المهمة التي تعزز جهود الرقابة وضمان سلامة المنتجات المتداولة.

خلال الاجتماع، تم التوافق على الانتهاء من أعمال اللجنة العلمية المشتركة بشأن القائمة البيضاء الثالثة، والعمل بها بشكل رسمي، كما تم التأكيد على أهمية الانتهاء من آلية توفيق الأوضاع، خاصة فيما يتعلق بالمستحضرات التي تحتوي على تركيزات مواد فعالة تتخطى أو تقل عن الحدود المقررة في القوائم المتفق عليها، تم الاتفاق على نقل تسجيل تلك المستحضرات بين هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يضمن الامتثال للمعايير الصحية.

في هذا السياق، أشار الدكتور علي الغمراوي إلى أهمية دور هيئة الدواء المصرية في التصدي لعمليات الغش الدوائي، وذلك من خلال مراقبة فعالة ومستدامة. من جانبه، أثنى الدكتور طارق الهوبي على جهود هيئة الدواء المبذولة في التفتيش على مصانع الأدوية، مما يعزز من سلامة الأدوية المتداولة في الأسواق المصرية، و بدوره أكد الدكتور طارق الهوبي على أهمية دور هيئة سلامة الغذاء الرقابي على قطاع الصناعات الغذائية والزراعية لضمان غذاء صحي ومأمون مما يعزز من ثقة المواطنين في المنتج المحلي و يزيد من تنافسيته في الأسواق العالمية.

جدير بالذكر حضور رفيع المستوى من الجانبين، من جانب هيئة سلامة الغذاء، حضر المستشار محمد عقيلة، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، ومن جانب هيئة الدواء المصرية، حضر اللقاء المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة لشئون مكتب رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق. حيث يعكس هذا اللقاء حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون مع الهيئات الحكومية الأخرى، ومشاركة الخبرات بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة تعود بالنفع على المواطن المصري.