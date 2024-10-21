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تشميع منشآت تم تحويلها من الغرض السكنى إلى النشاط التجارى فى إمبابة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 10:06 م

أعلنت محافظة الجيزة غلق وتشميع عدد من المنشآت تم تحويلها من الغرض السكني إلى النشاط التجاري في حي إمبابة، دون الحصول على التصاريح اللازمة ودون التقدم للتصالح على المخالفات وفقًا للقانون.

وقالت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تابع جهود حي إمبابة، ومركز ومدينة كرداسة، في التعامل مع المنشآت التي يتم تحويلها من الغرض السكني إلى النشاط التجاري بالمخالفة.

وأضافت أن حي إمبابة، قام بغلق وتشميع عدد من المنشآت التي تم تحويلها بالمخالفة من الغرض السكني إلى النشاط التجاري في إمبابة، كما قام مركز ومدينة كرداسة بضبط وإزالة شدة خشبية لعقار سكني بطريق المريوطية أثناء محاولة تحويله إلى محال تجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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