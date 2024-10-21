شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع منشآت تم تحويلها من الغرض السكنى إلى النشاط التجارى فى إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة غلق وتشميع عدد من المنشآت تم تحويلها من الغرض السكني إلى النشاط التجاري في حي إمبابة، دون الحصول على التصاريح اللازمة ودون التقدم للتصالح على المخالفات وفقًا للقانون.

وقالت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تابع جهود حي إمبابة، ومركز ومدينة كرداسة، في التعامل مع المنشآت التي يتم تحويلها من الغرض السكني إلى النشاط التجاري بالمخالفة.

وأضافت أن حي إمبابة، قام بغلق وتشميع عدد من المنشآت التي تم تحويلها بالمخالفة من الغرض السكني إلى النشاط التجاري في إمبابة، كما قام مركز ومدينة كرداسة بضبط وإزالة شدة خشبية لعقار سكني بطريق المريوطية أثناء محاولة تحويله إلى محال تجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.