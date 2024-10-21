"هبدأ بنفسي".. الجيزة: حملة شعبية لتجميل منطقة كفرطهرمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

بدأ أهالي منطقة كفرطهرمس التابعة لحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بتنفيذ حملة شعبية تحت شعار "هبدأ بنفسي.. بلدي تستحق" لتجميل وتنظيف المنطقة وتطهيرها من تجار المخدرات، بمشاركة متطوعين من شباب وأهل المنطقة من مختلف الفئات العمرية.

وقال أيمن المنشاوي، أحد منسقي الحملة، إن مبادرة التجميل والتشجير، انطلقت بعد الاتفاق مع شباب وأهل المنطقة على ضرورة المشاركة من أجل ظهور المنطقة في أجمل صورة.

وأضاف أن الحملة، بدأت برفع المخلفات والقمامة المتراكمة على جانبي الطرق، بالإضافة إلى أعمال الدهان لكل المنازل وأعمدة الإنارة، وزراعة الأشجار، وتركيب كاميرات المراقبة، وتزويد بعض الشوارع بمصابيح الإنارة.

وأكد أنه تم توفير جميع الأدوات والمعدات بالجهود الذاتية، حيث شارك أهالي المنطقة في توفير المواد والمعدات اللازمة في عملية التنظيف والتجميل.

من جانبه قال محمد جميل، أحد منسقي الحملة، إن منطقة كفرطهرمس تعاني من الكثير من المشكلات مضيفًا أن أهالي المنطقة نجحوا في القضاء على تجارة المخدرات التي تدمر الشباب، مطالبًا المسؤولين في جهاز الشرطة بضرورة وضع حلول ناجزة للقضاء على تجارة المخدرات في المنطقة.

وطالب "رئاسة حي بولاق الدكرور" وعضو مجلس النواب بضرورة دعم المبادرة ومساعدة الأهالي في إكمال عمليات التنظيف والتشجير، مؤكدا أن المبادرة الشعبية قامت بالجهود الذاتية وأنها ضمت خيرة شباب وأبناء المنطقة، الذين حرصوا بأقل الإمكانيات على تزيين الشوارع وواجهات المنازل.