وزيرة الخارجية الرومانية في زيارة للأكاديمية الوطنية للتدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبلت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر، لومينيتسا أودوبيسكو وزيرة الخارجية الرومانية، وأوليفيا نوديران سفيرة رومانيا لدى القاهرة والوفد المرافق لهما؛ وذلك لبحث سبل التعاون بين الأكاديمية الوطنية والمؤسسات الرومانية العاملة في مجال القيادة؛ في ضوء تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التعليم والتدريب.

وخلال الزيارة، أعربت رشا راغب، عن اعتزازها بالتعاون مع رومانيا، مشددةً على أهمية تبادل الخبرات في تطوير العنصر البشري.

وأكدت أن الأكاديمية تسعى بشكل مستمر إلى تعزيز البرامج التدريبية التي تساهم في بناء القدرات البشرية وخلق كوادر قيادية.

من جانبها، أبدت وزيرة أعربت عن سعادتها لزيارة الأكاديمية الوطنية للتدريب لما لمسته من وجود صرح معنى بالاستثمار في رأس المال البشرى وخاصة ما تم إنجازه فى ملفات الشباب والمرأة من تأهيل وتمكين بشكل متفرد ضمن مجهودات الدولة المصرية في هذا الشأن.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية لمباني الأكاديمية، بالإضافة إلى لقاء رشا راغب ووزيرة الخارجية الرومانية بمتدربات برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، وكان اللقاء تحت عنوان "المرأة والسلام والأمن" وتناول عددًا من القضايا والتحديات الدولية الهامة وكيفية التغلب عليها، وتخلله نقاش مفتوح مع متدربات البرنامج، وأبدت فيه الوزيرة إعجابها بجميع أنشطة الأكاديمية وخاصةً المتعلقة بتدريب وتأهيل المرأة، كما استمعت للمقترحات والاستفسارات التي طُرحت من قبل المتدربات.

وفي ختام حديثها توجهت بالشكر للدكتورة رشا راغب على دعوتها لزيارة الأكاديمية، وعلى الدور العظيم الذي تقوم به الأكاديمية في بناء وتطوير العنصر البشري، وتمكين النساء في مختلف المناصب القيادية بالدولة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود رومانيا لتعزيز الصداقة مع مصر وتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.