"عاملي عمل".. عامل يهشم رأس صديقه بـ"سيخ" في مقر العمل بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - تخلص عامل بناء من صديقه خلال عملهم بموقع تحت الإنشاء بدعوى وجود خلافات شخصية بينهم.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ؛ وبإجراء التحريات تبين أن المتهم والمجني عليه زملاء في العمل وتجمعهم علاقة صداقة.

بمناقشة المتهم أفاد أنه والمجني عليه تربطهما علاقة صداقة منذ سنوات، إلا أنه في الفترة الأخيرة تعثر في العديد من الأزمات، وبعدها استشعر أن لصديقه دخل بها، واقتنع أنه وراء تلك الأزمات " حسيت أن عملي عمل عشان أقع في المشاكل دي كلها".

وأضاف المتهم؛ خلال عملنا في مشروع إنشائي اختمرت في ذهني فكرة التخلص منه وقمت بحمل "سيخ حديد" من الموقع، وهشمت رأسه به حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بنقل جثمان المجني عليه إلى المشرحة لتوقيع كشف الطب الشرعي، والتحفظ على المتهم.