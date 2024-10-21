شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط معتدل فى الرياح والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجات الحارة بدأت تنتهى بشكل كبير، وسندخل فى النصف الثانى من فصل الخريف والذى سيكون به السمة الأساسية إنخفاض فى قيم درجات الحرارة.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أنه سنشهد خلال هذه الأيام انخفاض في قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، بالإضافة لنشاط الرياح المعتدل والمستمر حتى يوم الجمعة المقبل على مدار اليوم.

ولفتت منار غانم إلى أن سرعات الرياح قد تتجاوز الـ40 كيلومترا فى الساعة، ما يزيد شعورنا بانخفاض قيم درجات الحرارة ونشعر بالبرودة فى فترات الليل، كما أن نشاط الرياح سيؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.



