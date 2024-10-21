شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق ميناء حيفا المحتلة.. عاملون يتلقون رسائل تطالبهم بالمغادرة قبل قصفه والان مع تفاصيل الخبر

قال التليفزيون الإسرائيلي، إن العاملون في ميناء حيفا المحتلة تلقوا رسائل على هواتفهم المحمولة، تطالبهم بمغادرة الميناء لانه سيكون هدفا لهجوم صاروخي.

وقالت قناة "كان" العبرية، إن الرسائل تمت بعد أن تم اختراق نظام الميناء، ونقلت عن مسؤولون في الميناء قولهم، إن "التقديرات تشير إلى أن الهواتف كانت موجودة في قاعدة بيانات خارجية تم اختراقها قبل سنوات من قبل قراصنة".

ويعاني الاحتلال الإسرائيلي، من أزمة اقتصادية في الموانئ البحرية، بسبب استمرار الحرب على غزة ولبنان، لاسيما استهداف الموانئ التي تحتلها إسرائيل بالصواريخ التي تطلقها المقاومة.

ويعد ميناء حيفا، أهم وأكبر الموانئ في إسرائيل، وهو بمثابة شريان اقتصادي لإسرائيل، حيث يمر عبره نحو 30 مليون طن من البضائع سنوياً، ومصدر للدخل لعشرات الآلاف من العمال في مختلف الدوائر العاملة في الميناء.