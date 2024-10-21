شكرا لقرائتكم خبر عن 2483 شهيدًا و 11628 مصابًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان الإثنين، أن "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان حتى الأحد، أسفرت عن 13 شهيدا و36 جريحا في الجنوب، و6 شهداء و52 جريحا في النبطية، بالإضافة إلى 10 جرحى في البقاع وجبل لبنان.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأرقام ترفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، حتى الأحد إلى 2483، والجرحى إلى 11628".

من ناحية أخرى، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "جيش العدو الاسرائيلي عمد بعد ظهر الإثنين، إلى تفجير منازل عند أطراف بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل لجهة بلدة رميش.

وتزامن ذلك مع تعمد جنود العدو إحراق عدد من كروم الزيتون، وإلقاء مواد حارقة في الحقول وفي اطراف بلدة رميش.



كما أطلقت دبابات "ميركافا" عددا من القذائف المدفعية باتجاه المنازل الواقعة بين بلدتي عيتا الشعب ورميش.