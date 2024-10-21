شكرا لقرائتكم خبر عن دوي انفجار في تل أبيب الكبرى بدون صافرات إنذار والان مع تفاصيل الخبر

قالت صحيفة يدعوت أحرونوت، إن انفجارا وقع في تل أبيب الكبرى، دون أن تدوى صافرات الإنذار، لكنها لم تذكر مزيد من التفاصيل.

وتطلق المقاومة من حين إلى أخر صواريخ ومسيرات على أهداف في تل أبيب، ردا على المجازر التى ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، ولبنان.

بدوره أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانا قال فيه، إنه "قبل قليل تم رصد صاروخ اجتاز الأراضي اللبنانية وسقط في منطقة مفتوحة وسط البلاد، لم يتم تشغيل أي تنبيهات تتعلق بالسياسة.

وتدخل غزة الأسبوع الثاني من العام الثاني للحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث يواصل حصار أهالي المدينة الفلسطينية برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ويستمر في تطويق العديد من المناطق بالقطاع بمزيد من القوات حيث دفع بلواء "جفعاتي" إلى الفريق 162 مدرعة والتي تحاوط جباليا.