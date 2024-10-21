شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا نشاط رياح واضطراب بالملاحة ودرجة الحرارة العظمى بالقاهرة 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار بخفض "كوتة" استيراد السيارات في مصر بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة، تواصل المركز مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد ما يسمى بـ "كوتة السيارات. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، رئيس أركان إدارة التراخيص ( الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، والمهندس محمد هشام درويش، مساعد وزير الإسكان لقطاع التشييد والمقاولات، والدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والمهندس علاء عبد الفتاح، مساعد وزيرة التنمية المحلية. كشفت منال عوض، وزير التنمية المحلية، عن إطلاق حملة إعلامية قريبا بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتسهيل شرح هذه الإجراءات على المواطنين. التنمية المحلية: إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع "المتحدة" لشرح إجراءات التصالح الحكومة توافق على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا ليصل الإجمالي لـ 3453 قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك جهود مبذولة فى مجال ضمان تحقيق الأمن الغذائى وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تلك الجهود التى تستهدف التغلب على التحديات العالمية التى أصبحت واقعا ملموسا، وانعكست على سلاسل الإمداد. أكدت وزارة التربية والتعليم، على أن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام القديم للعام الدراسي 2025/2024 هم الطلاب الراسبون بمواد بـ الصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة)؛ لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد. وزارة التعليم: امتحان الراسبين بالصف الثالث الثانوى وفقا للنظام القديم وزير التموين لـ"النواب": مخزون السلع الاستراتيجية يكفى لـ 6 أشهر أكد وزير العمل محمد جبران في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن، مع الوضع في الاعتبار مناقشة المشروع الخاص به، بشكل موسع بين كل الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال. وزير العمل: عرض قانون العمل الجديد على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجارى أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن تعليمات صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم لسد العجز بهيئات التدريس من الخارج وكذلك المعلمين بالمعاش والمعلمين المعينين المسند لهم حصص إضافية فوق النصاب القانوني للعام الدراسي 2024 / 2025، مشددة على أنه تمت الموافقة على زيادة قيمة الحصة الإضافية للمعلمين المعينين بالوزارة ليصبح 50 جنيها، مؤكدة على أن مبلغ الحصة الواحدة وقدره 50 جنيها شامل حصة الموظف في التأمينات والمعاشات وكل الاستقطاعات الأخرى لكل الفئات المذكورة. ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم، بالتعاملات المسائية مستهل تعاملات الأسبوع، بحوالي 15 جنيها بسوق الصاغة بعد عدة قفزات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3740 جنيهاً للجرام. أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4274 جنيها.

عيار 21 يسجل 3740 جنيه.

عيار 18 يسجل 3205 جنيها.

الجنيه الذهب 29920 جنيه تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أمام محمد فؤاد الصيرفي، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي والمستشار حسام محمد احمد الصياد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، محاكمة اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك في إتهامه بإحراز بقصد التعاطي لمخدر الحشيش قيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة ،التسبب في وفاة المجني عليه "السيد أحمد". استكمال محاكمة أحمد فتوح بتهمة القتل الخطأ وتعاطى المخدرات بمطروح غدا سعر الذهب فى مصر يرتفع 15 جنيها.. وعيار 21 بـ 3740 جنيها للجرام وزارة التعليم: 50 جنيها قيمة الحصة شاملة التأمينات والمعاشات

الحكومة تنفى خفض "كوتة" استيراد السيارات 20% بدءا من الشهر الجارى

غدا نشاط رياح بأغلب الأنحاء واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 28 درجة