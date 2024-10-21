شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المستقبل فى مصر تُصنّف ضمن أفضل 50 جامعة فى تصنيف QS للجامعات فى المنطقة العربية لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يسر جامعة المستقبل في مصر (FUE) أن تعلن بفخر عن تصنيفها ضمن أفضل 50 جامعة في تصنيف كواكواريلي سيموندس QS للجامعات في المنطقة العربية لعام 2025! يعد هذا التصنيف المرموق شهادة على التزامنا الراسخ بالتميز الأكاديمي والبحثي وبتنمية طلابنا بشكل شامل.



هذا الإنجاز يعكس الجهود الدؤوبة والعمل الجاد الذي يبذله أعضاء هيئة التدريس والموظفون والطلاب في جامعتنا. كما يسلط الضوء على جهودنا المستمرة لتقديم تعليم عالمي المستوى وبيئة تعليمية حيوية وشاملة. ونحن نحتفل بهذا الإنجاز، نوجه أعمق شكرنا لكافة أفراد مجتمع الجامعة وشركائنا الذين لعبوا دوراً محورياً في تحقيق هذا النجاح.



في جامعة المستقبل، نؤمن بتنشئة قادة المستقبل والمبتكرين. ويعزز تصنيفنا ضمن أفضل 50 جامعة مهمتنا في إلهام وتعليم وتمكين الجيل القادم، ودفع عجلة التقدم وإحداث تغيير إيجابي على المستويين المحلي والعالمي.



في وقت سابق من هذا العام، استضافت جامعة المستقبل في مصر (FUE) حفل توزيع جوائز تصنيف QS العالمي للجامعات، احتفالاً بإنجازاتها المتميزة في تصنيف QS للجامعات لعام 2025. وفقاً لمؤسسة كواكواريلي سيموندس (QS)، حققت جامعة المستقبل التصنيفات المرموقة التالية:



ـ الجامعة الخاصة الأولى في جمهورية مصر العربيةـ من بين أفضل 5 جامعات في مصرـ من بين أفضل 50 جامعة في العالم العربيـ من بين أفضل 20 جامعة في القارة الأفريقيةـ من بين أفضل 950 جامعة في العالم



فى هذه النسخة، صُنفت جامعة المستقبل ضمن المرتبة 901-950 عالميًا، متقدمة من بين أفضل 1200 جامعة عالمياً في العام الماضي إلى أفضل 950 جامعة هذا العام.



شكرًا لكم على كونكم جزءًا من رحلتنا. نحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع المعايير إلى مستويات أعلى فى السنوات المقبلة!



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