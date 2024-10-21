شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة: استقبلنا 8488 حالة للتقييم والفحص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد صدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، عن أهم نتائج مبادرة في كل ثانية حياة في أقل من عامين، حيث استقبلت المبادرة نحو 8488 حالة للتقييم والفحص للحالات الحرجة ، بالإضافة إلى تركيب نحو 2878 دعامة حتى الآن .

واضاف محمد صدفي، خلال اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية، أنه تم تنفيذ 4634 عملية قسطرة، كما استقبلت طوارئ المستشفيات 2822 بلاغًا، وكانت مستشفي المطرية التعليمي من أكثر المستشفيات استقبالا للحالات من خلال المنظومة، بعدد 1583 حالة، بنسبة 19٪، ثم مستشفي مصر القديمة بعدد 781 حالة بنسبة 10٪، ومستشفي العجوزة بعدد 755 حالة بنسبة 9٪.

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية اليوم الإثنين بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد أمس انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر الذي يعقد على مدى أربعة أيام تحت شعار "التنمية البشرية..من أجل مستقبل مستدام" .

ويهدف المؤتمر لتحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و"الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار"، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس .

كما يهدف إلى "تعزيز الصحة والرفاة والعدالة" وذلك من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة وتمكين المجتمعات للارتقاء بمستويات الرفاة من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية، فضلاً عن "بناء مستقبل مرن ومستدام" من خلال التكيف مع التحولات السكانية ومعالجة التحديات المناخية والحد من المخاطر مع تعزيز سبل العيش المستدامة وبناء مجتمعات قوية .

كما تشمل أهداف المؤتمر "تحويل المعرفة إلى أثر ملموس" وتعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية، وتحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التعاون لمواجهة تحديات السكان والصحة، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في مجال صحة السكان والتنمية البشرية..فضلا عن تطوير خارطة طريق قابلة للتنفيذ للاستفادة من الفرص والتصدي للتحديات الرئيسية، ودمج برامج السكان، وإعطائها الأولوية في سياق التنمية المستدامة، وتفعيل المسئولية الاجتماعية تجاه قضايا السكان والصحة، وتعزيز قدرات الأطراف المعنية لتنفيذ مبادرات التنمية البشرية، وتحديد الحلول والتقنيات المبتكرة في مجالات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي .