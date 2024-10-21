شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر العالمى للسكان: الدولة توفر الدواء الوقائى لمنع النزف فى التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية جلسة خاصة عن التأمين الصحى فى مرضى الهيموفيليا، بحضور عدد من المتخصصين فى مجال الهيموفيليا والدكتورة نجلاء شاهين استشارى أمراض دم الأطفال بالتأمين الصحى.

من جانبها قالت الدكتورة منى حمدى أستاذ أمراض الدم بطب القاهرة، إن طفل الهيموفيليا يتعرض للنزف الشديد إذا تعرض لاى خبطة فى المدرسة أو فى الشارع وخصوصا نزيف المفاصل بحيث لا يستطيع فرد ذراعه أوركبته، وهو يتعرض لضغوط نفسية شديدة، لأنه لا يعرف اللعب، ولا يستطيع ممارسة حياته مثل زملائه وقد يصاب بالنزف فى الرقبة ويتعرض للاختناق.

وأوضحت، إن عدد كبير من المرضى يعانون من مشاكل نفسية كما إنهم معرضين للعدوى ومعرضين للإصابة بفيروس سي، والايدز نتيجة نقل الدم المتكرر، موضحة إن هناك الكثير من الأدوية الحديثة ظهرت لعلاج المرض ولكن بعضها لم يتم طرحه بعد مثل الأدوية المناعية والادوية بالجينات وهى غير موجودة فى مصر .

وأشارت إلى أن الأدوية التقليدية كانت تعتمد على اعطاء الطفل الدواء الذى يوقف النزف، ولكن لابد من إعطائه الدواء الوقائى لمنع حدوث النزف وهو السبيل الوقائى لمنع الاصابة بالنزف لأنه سيغير حياة المرضى نفسهم، موضحة، إن العلاج بالأجسام المضادة لتحسين حياة نوعية المرضى لمنع الاصابة بالنزف طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لأن المريض لابد أن يعيش حياة طبيعية لأن منهم لم يعد يذهب إلى المدرسة وأصيب بالاكتئاب، لذلك فان العلاج الوقائى يحول المريض لشخص طبيعى والبلدان المتقدمة يكون المريض طبيعى.

وقالت،إنه فى مصر هناك عدم مساواة بين المرضى فى البلد الواحد لأن مريض التأمين الصحى يحصل على الحقن الوقائية بالمجان فى حين أن المريض الذي ليس له تامين صحى لا يأخذ العلاج، موضحة ان كل مريض علاجه يختلف عن الآخر فهناك مريض يأخذ حقن بالوريد وآخر يأخذ حقن تحت الجلد كما أن هناك مضاعفات تحدث للفتيات مثل النزيف ومشاكل كبار السن وأصبحنا نفكر كيف يمكن لهذا المريض أن يكون شخص منتج والدنيا تغيرت فى مجال الهيموفيليا فى مصر ولابد للأطباء ان يعرفوا قبل كتابة العلاج ثمنه، وهل متوافر من عدمه والهدف هو ليس فقط وقف النزيف ولكن الوقاية من حدوثه موضحة أن هدفنا هو عدم إحساس الطفل بالخوف عندما يلعب أو شعور المريض بأنه سوف لا يلتحق بأى وظيفة وحاليا وتم استخدام السوشيال ميديا للتوعية بالمرض، لأن الطفل نفسه يروح المدرسة نفسه "مينزفش".



مرض الهيموفيليا



جلسة الهيموفيليا



خلال جلسة الهيموفيليا



