قريبًا.. حملة إعلامية بالتنسيق مع "المتحدة" لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

كشفت د.منال عوض، وزير التنمية المحلية، عن إطلاق حملة إعلامية قريبًا، بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسهيل شرح الإجراءات على المواطنين .

وقالت عوض إن الحملة التي تطالب المواطنين بالانخراط في التصالح؛ تشمل وسائل التواصل الاجتماعي، وإن عدد مَن تقدموا بموجب القانون القديم بلغوا ٢ مليون طلب، وتم البت في ٥٠٠ ألف فقط قبل التعديلات الجديدة على القانون، وتم تحفيز المواطنين عبر رسائل توعية للمواطنين.

وأضافت الوزيرة أن عدد مَن تقدموا بموجب القانون الجديد ٦٥ ألفًا، وبهذا يصل العدد الإجمالي إلى ٦٥٠ ألف طلب.

وكشفت الوزيرة عن ورود عناوين وهمية في بعض طلبات التصالح.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان، اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي؛ لدراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.