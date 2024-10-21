زعيم الأغلبية للمتفوقين من ذوي الهمم: أنتم قوة تواجه سلاح الإحباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

بدأ حفل تكريم لجنة التضامن بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، 70 من الطلاب والرياضيين المتفوقين من أوائل الثانوية العامة (صم وكف بصر ودمج وإعاقات ذهنية) وكذلك أعضاء البعثة المشاركة في دورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024 من الرياضات المختلفة .

وقال زعيم الأغلبية: إن اجتماع اللجنة اليوم، يوم مميز جداً، يوم كله فرح وسعادة وفوز وانتصار؛ بنحتفي بعدة مناسبات، المناسبة الأولى أن هذه أول زيارة لزميلتي العزيزة الدكتورة مايا مرسي، إلى مجلس النواب وإلى لجنة التضامن الاجتماعي بعد أن تولت مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي، فنوجه لها جميعاً تحية وتهنئة.

وأضاف القصبي: المناسبة الثانية هي احتفالنا بأبنائنا المتفوقين علميًّا من ذوي الإعاقة؛ كل واحد فيهم يمثل قصة نجاح وقصة كفاح وحكاية تميز نتعلم منها جميعاً، وأقول لهم لقد اجتهدتم وبذلت جهوداً مضنية حتى أصبحتم رموزاً نعتز ونفتخر بها، فمما لا شك فيه أن أعظم ما في الوجود هو العلم، العلم الذي يبدد الظلام ويعيد للفرد الثقة والاطمئنان وهو السبيل لبناء الأوطان، فتحية إلى أبنائنا المتفوقين علمياً ثم تحية إلى كل أب وأم وأسرة ساندت ودعمت أبناءها حتى تزينوا بتاج التفوق والنجاح، فتحية إلى كل الآباء والأمهات.

وأضاف زعيم الأغلبية: المناسبة الثالثة احتفالنا بأبطالنا الذين رفعوا علم مصر عالياً خفاقًا وحققوا ما لم يحققه الأسوياء، فأصبح كل واحد منهم رمزًا للاجتهاد والتحدي والعزة. نحييكم جميعاً ونحيي مجلس إدارتكم الوطني المخلص بقيادة الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية المصرية، لذا نهنئكم جميعاً ونرحب بكم في مجلس النواب المصري والذي أصدر لائحته التنفيذية رقم ١ لسنة ۲۰۱٦، متضمنة لأول مرة في التاريخ لجنة باسم التضامن الاجتماعي ثم أصدر القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۱۸ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم أصدر القانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۹ لإنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة، ثم أصدر القانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۱ بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والذي تعدل اسمه ليصبح (صندوق قادرون باختلاف).. كل ذلك تحقق بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.