طعنه في رقبته.. تأييد حكم المؤبد للمتهم بقتل صديقه في مدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات مستأنف مدينة نصر، بقيول الاستئناف المقدم من المتهم "محمد ع" شكلًا، وفي الموضوع قضت برفض الاستئناف، وتأييد حكم السجن المؤبد للمتهم على خلفية قتل صديقه طعنا بسلاح أبيض "مطواة"، بسبب خلافات مالية بينهما.

وكانت في وقت سابق قضت محكمة جنايات مدينة نصر، بالسجن المؤبد للمتهم بقتل صديقه "كريم م" بطعنة نافذة في الرقبة، بسبب خلافات مالية بينهما في مدينة بدر.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "محمد علي" في القضية رقم 7833 لسنة 2023، تهمة قتل المجني عليه "كريم م"، دون سبق إصرار أو ترصد، على إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية، واستل المتهم سلاح أبيض "مطواة"، وطعن المجني عليه طعنة نافذة في الرقبة قاصدًا من ذلك قتله.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أحرز سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني او للضرورة المهنية.