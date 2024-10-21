شكرا لقرائتكم خبر عن مصر خالية من الملاريا.. إشادة دولية وتعليق من "BBC".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أبرزت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من الملاريا - وهو إنجاز أشادت به وكالة الصحة العامة التابعة للأمم المتحدة ووصفته بأنه "تاريخي".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، "إن الملاريا قديمة قدم الحضارة المصرية نفسها، لكن المرض الذي ابتلي به الفراعنة أصبح الآن جزءًا من تاريخها".

وقالت "بى بى سى" إن السلطات المصرية بدأت أولى جهودها للقضاء على المرض المعدي القاتل الذي ينقله البعوض منذ ما يقرب من 100 عام.

وأوضحت الهيئة البريطانية أنه يتم منح الشهادة عندما تثبت الدولة أن سلسلة انتقال المرض منقطعة لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل. وتقتل الملاريا ما لا يقل عن 600 ألف شخص كل عام، وكلهم تقريبًا في أفريقيا.

في بيان صدر الأحد، أشادت منظمة الصحة العالمية "بالحكومة والشعب المصري" لجهودهما "لإنهاء مرض موجود في البلاد منذ العصور القديمة".

وقالت إن مصر هي الدولة الثالثة التي حصلت على الشهادة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بعد الإمارات العربية المتحدة والمغرب.

وعلى مستوى العالم، وصلت 44 دولة ومنطقة واحدة إلى هذا الإنجاز.

وللحصول على شهادة منظمة الصحة العالمية، يجب على الدولة أن تثبت قدرتها على منع إعادة انتقال المرض.

وقالت وكالة الصحة العامة التابعة للأمم المتحدة إن الجهود الأولى للحد من الاتصال بين البشر والبعوض في مصر بدأت في عشرينيات القرن العشرين عندما حظرت زراعة الأرز والمحاصيل الزراعية بالقرب من المنازل.

ويتم استخدام اللقاحات الآن في بعض الأماكن - لكن مراقبة المرض وتجنب لدغات البعوض هي أكثر الطرق فعالية للوقاية من الملاريا.



