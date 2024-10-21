شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تحيى الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر بندوة "حكاية شعب" والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت جامعة حلوان بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد من خلال ندوة بعنوان "حكاية شعب" نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأقيمت الندوة في مجمع الفنون والثقافة.

حاضر في الندوة اللواء ياسين حسام الدين محمد طاهر، محافظ الإسماعيلية الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، وأقيمت الفعالية تحت إشراف عدد من القيادات الجامعية، وهم الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والعقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية، وأسرة من أجل مصر المركزية برئاسة الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، وبحضور عمداء ووكلاء الكليات.

وفي كلمته، أشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بما حققته حرب أكتوبر من إنجازات في رفع مكانة مصر عاليًا، وتغيير المفاهيم الخاطئة لدى العدو عن قوة الجيش المصري. حيث أكد أن المصريين، بعزيمتهم وإصرارهم، تمكنوا من عبور قناة السويس، مما يُبرز قدرة مصر الدائمة على حماية أراضيها في ظل قيادتها الحكيمة والتفاف أبنائها حولها. وأضاف أن هذه الحرب تعلّمنا العديد من الدروس، أهمها التخطيط الجيد، والإدارة الوطنية المخلصة، ورفع الروح المعنوية، بالإضافة إلى أهمية الوحدة والتعاون واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، أكد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن ذكرى انتصارات أكتوبر لا مثيل لها في ذاكرة مصر، مشيرًا إلى أن "أمة بلا ذاكرة هي أمة بلا هوية"، وحرب أكتوبر تُعد معجزة عسكرية بكل المقاييس. ودعا الطلاب إلى الاطلاع على مذكرات قادة حرب أكتوبر، لما تقدمه من دروس وعبر ملهمة، وتبث فينا روح أكتوبر التي يجب أن تظل حاضرة في ذاكرتنا دائمًا، والتي ضربت مثالًا في حسن الإدارة، ودقة التخطيط والتنفيذ.

قدم اللواء أركان حرب ياسين حسام الدين التهنئة والتحية والتقدير لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا في جولات التحدي، ولأبطال النصر العظيم. وأشار إلى أهمية كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن نصر أكتوبر يستحق الوقوف أمامه لسنوات وعقود للتعلم منه. فقد كان التخطيط الدقيق والإيمان بأن نصر الله قريب من أهم العوامل في تحقيق هذا الانتصار، وهي القيم التي نحتاجها اليوم لمواصلة مسيرة التنمية. وأضاف أن حرب أكتوبر كانت الجولة الرابعة في مواجهة إسرائيل، التي ظنت أن مصر لن تقوم لها قائمة. ولكن بعزيمة أبنائها، استطاعت مصر الصمود وتحدي أسطورة "الجيش الذي لا يقهر"، ليأتي قرار القيادة السياسية والعسكرية والشعب بألا تبقى الأمور على حالها، ويتركون غرور العدو ليفاجئوه بمعجزة عسكرية تدرس في الجامعات والمعاهد العسكرية حول العالم.

كما تضمنت الندوة فقرة للإجابة على تساؤلات الطلاب، تلاها حفل غنائي قدمه كورال النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب، واختتمت بتكريم اللواء أركان حرب ياسين حسام الدين.

جدير بالذكر، أن الفعالية أقيمت تحت اشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد السيد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة أميرة نبيل، مدير إدارة الاتحادات الطلابية.