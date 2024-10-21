شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أحمد شيرين رئيسا شركة الدلتا للسكر وسامي عبد المطلب العضو المنتدب التنفيذي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعيين الدكتور أحمد شيرين كريم قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة الدلتا للسكر، وتعيين المهندس سامي أحمد عبد المطلب قائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا للسكر .

وكان الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، قد تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر لظروف خاصة، وقدم الشكر لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية على التعاون خلال فترة العمل الماضية متمنيا التوفيق لمجلس الإدارة الجديد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بإعادة الهيكلة وتنفيذ خطة الإصلاح المؤسسي بوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات والشركات التابعة لها، والاستعانة بأصحاب الخبرات وضخ دماء جديدة في المواقع التنفيذية، لتنفيذ كافة المهام والتكليفات خلال المرحلة المقبلة.