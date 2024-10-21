شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يستمع غدا لبيان وزير التعليم والان مع تفاصيل الخبر

رفع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، وذلك بعد الموافقة فى المجموع على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم فى مجموعة، والموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهمًا.

ومن المزمع أن تشهد الجلسة العامة غدا الثلاثاء، إلقاء بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد أحمد عبد اللطيف، بيان بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم، وهي المرة الأولى التي يقف فيها أمام مجلس النواب، لعرض رؤيته منذ توليه مسئولية الوزارة.

واستمع مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، لبيان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.