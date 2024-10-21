شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نحاول إيصال المبادرات المصرية للعالم والاستفادة من خبرات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إنه كى نضع الاحتياجات للمنظومة كانت مشكلة كبيرة حتى نصل الى شبه توافق، ولكن عندما نضع استراتيحية نكمل مع ما بدأو لا نعتمد على تغيير الأشخاص، وهناك مؤسسات تعمل بشكل دقيق ومتوافق بغض النظر عن المسؤول.

جاء ذلك خلال إحدى جلسات مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية، حيث هنأ الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على الإنجازات التى تحققت فى مجال الصحى وقضاء مصر على فيروس سي، وأمس حصلت على شهادة خلوها من الملاريا من منظمة الصحة العالمية مضيفا أن وزارة الصحة تم ترتيبها من الداخل وكيف يمكن لمجلس الشيوخ لصياغة السياسات والدراسة التى أعدها مجلس الشيوخ متطابقة فى الأهداف ووجهات النظر وتحسين الوصول للرعاية الصحية للجميع ودعم التعليم الصحى ومراقبة التعليم والحساب وتعزيز الشراكات والتعاون لضمان تنفيذ السياسات الصحية ومصر رقم 6 على مستوى العالم فى مجال أبحاث الدواء، والتركيز على الازمات الصحية، ودعم تلك البرامج وتقليل الفقر والبطالة والتفاعل مع الجمهور والمجتمع المدنى وتعزيز التعددية واستشارة الفئات المعنية والشراكات مع المؤسسات غير الحكومية.

وقال الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة فى مصر إن وجود قيادة قوية تسهل عملية تحقيق الإنجازات الوطنية، موضحا أن الدعم يكون من خلال الفريق التقنى فى المنظمة والاستعانة بالمكتب الإقليمى فى مساعدة مصر فى مجالات مختلفة .

وأضاف: لدينا الاستراتيجية القطرية ويمكن أن تتغير، والخطة لدينا لمدة عامين 2024-2025، وسنركز خلال الخطة المستقبلية 2025-2026 على التدريب واستغلال الموارد القليلة المتوافرة، وساعدنا فى الخطوط الاسترشادية مع المجلس الصحى المصرى، مضيفا: نحاول أن نوصل المبادرات المصرية للعالم، واحضرنا كل المدراء بإقليم شرق المتوسط وتم تدريبهم فى فاكسيرا للاستفادة من الخبرات المصرية.