شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الأفواج السياحية على مدينة أبوسمبل قبل ساعات من تعامد الشمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مدينة أبوسمبل جنوب مصر، اليوم، الاثنين، توافد الأفواج السياحية والزائرين من المصريين الذين حرصوا على التواجد بالمدينة عبر وسائل النقل المختلفة سواء الطيران أو قطارات السكك الحديدية أو الطريق البرى أو الفنادق العائمة داخل مسطح مياه بحيرة ناصر قبل ساعات من حدوث الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها والمتمثلة فى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية مع شروق شمس غد الثلاثاء.

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن مدينة أبو سمبل السياحية جاهزة لاستقبال الزائرين، وخاصة مع انطلاق الموسم السياحى الذى من المتوقع أن يشهد معدلات جيدة ومتميزة فى نسب الإقبال المبشرة بكل الخير.

وكانت استقبلت محطة قطارات صعيد مصر الجديدة "بشتيل "عددا من الوفود السياحية، والتى قامت باستقلال 4 قطارات النوم السياحية المتجهة إلى أسوان لمشاهدة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بأبو سمبل وذلك بعد تشغيل المحطة التى افتتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضى.

وحرص السياح على التقاط الصور التذكارية بالمحطة، معبرين عن فرحتهم بها لما تقدمه من خدمات، والتصميم الرائع لها حيث استقبلهم العاملون بالمحطة بالورود.



أبو سمبل تتجمل



استعدادات أبو سمبل



الاستعدادات فى شوارع أبو سمبل



الأفواج السياحية تتوافد على مدينة أبوسمبل قبل ساعات من تعامد الشمس



الأفواج السياحية تتوافد على مدينة أبوسمبل قبل ساعات من تعامد الشمس



توافد الأفواج السياحية على مدينة أبوسمبل قبل ساعات من تعامد الشمس



توافد السياح على أسوان



شوارع أبو سمبل



محطة قطارات صعيد مصر



