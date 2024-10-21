شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان توقع بروتوكولا لتقديم الدعم المالي للطلبة الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

وقعت جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتقديم الدعم المالي للطلبة الفلسطينيين المسجلين بالجامعة.

وقع البروتوكول الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بحضور كل من الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد بنداري، وكيل كلية هندسة حلوان لشوون خدمه المجتمع وتنميه البيئة.

ومثل مؤسسة مصر الخير في توقيع البروتوكول الدكتور صابر حسن حسين، رئيس قطاع التعليم بالمؤسسة، والدكتور وليد محمد عبد الجواد، مدير إدارة البعثات، والدكتور ناصر صالح، مدير إدارة الدعم الفني.

يهدف البروتوكول إلى تغطية المصروفات الدراسية المتأخرة والمستحقة للعام الأكاديمي 2024/2025 لـ 40 طالبًا فلسطينيًا لاجئًا. وستقدم مؤسسة مصر الخير منحة بقيمة 263,350 دولارًا لتحقيق هذا الهدف.

وصرح الدكتور السيد قنديل قائلاً: "يعكس هذا التعاون التزامنا بتوفير فرص التعليم العالي للجميع، وبموجب الاتفاقية، ستقوم مؤسسة مصر الخير بتحويل إجمالي مبلغ التمويل للجامعة، بينما تتولى جامعة حلوان مسؤولية توجيه الدعم المالي للطلبة المستهدفين وفقًا لتخصصاتهم.

يذكر أن هذا التعاون يأتي في إطار الجهود المستمرة لجامعة حلوان ومؤسسة مصر الخير لدعم التعليم العالي وتمكين الطلبة من مواصلة مسيرتهم الأكاديمية بغض النظر عن ظروفهم الاقتصادية أو الاجتماعية.

