شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم للمرضى بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

نظمت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.