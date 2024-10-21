شكرا لقرائتكم خبر عن السير مجدى يعقوب يشارك بجلسة الاستراتجية الوطنية للصحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور العالم مجدى يعقوب، المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية، بجلسة الاسترتيجية الوطنية للصحة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

ويهدف المؤتمر لتحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و"الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار"، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس .

كما يهدف إلى "تعزيز الصحة والرفاة والعدالة" وذلك من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة وتمكين المجتمعات للارتقاء بمستويات الرفاة من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية، فضلاً عن "بناء مستقبل مرن ومستدام" من خلال التكيف مع التحولات السكانية ومعالجة التحديات المناخية والحد من المخاطر مع تعزيز سبل العيش المستدامة وبناء مجتمعات قوية .

كما تشمل أهداف المؤتمر"تحويل المعرفة إلى أثر ملموس" وتعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية، وتحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التعاون لمواجهة تحديات السكان والصحة، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في مجال صحة السكان والتنمية البشرية..فضلا عن تطوير خارطة طريق قابلة للتنفيذ للاستفادة من الفرص والتصدي للتحديات الرئيسية، ودمج برامج السكان، وإعطائها الأولوية في سياق التنمية المستدامة، وتفعيل المسئولية الاجتماعية تجاه قضايا السكان والصحة، وتعزيز قدرات الأطراف المعنية لتنفيذ مبادرات التنمية البشرية، وتحديد الحلول والتقنيات المبتكرة في مجالات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي .

وتضم الموضوعات الرئيسية التي ستتناولها الجلسات النقاشية والحوارية وورش العمل على مدار أيام المؤتمر (الوصول العادل والمستدام لسبل التنمية البشرية، الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية البشرية، الاستثمار في التنمية البشرية من أجل مستقبل أفضل، الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتعزيز التنمية البشرية، دعم أنظمة الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة والرفاة، الاتجاهات العالمية نحو التغطية الصحية الشاملة، تعزيز التعلم المستمر وتنمية المهارات، وتنمية رأس المال البشري ومواكبة متطلبات مستقبل سوق العمل).

كما يناقش المؤتمر (التحديات الديموغرافية: الشيخوخة والهجرة والتوزيع السكاني، الصحة العامة: من الوقاية إلى التنبؤ - نحو الصحة المستدامة، الصحة الإنجابية: الاستثمار في المستقبل لتحقيق الازدهار للأجيال القادمة، الشمول الاقتصادي وريادة الأعمال: تمكين المرأة والشباب، الصحة النفسية حق للجميع لتعزيز التنمية البشرية، التحديات المناخية: تعزيز القدرات التكيفية من أجل مستقبل مستدام، والاتصال الفعال لتعزيز التنمية البشرية).

ويشهد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، في نسخته الثانية، تحولا نوعيًا، حيث تم توسيع نطاقه ليشمل محور التنمية البشرية، مما يعكس الاعتراف بأهمية التنمية البشرية كركيزة أساسية لتحقيق صحة أفضل وسكان أكثر ازدهارًا .

ومن المقرر أن تضم فعاليات اليوم الثاني عددا من الجلسات وورش العمل التي تتناول موضوعات عدة، منها الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، قوة الثقافة والإعلام: تشكيل تصورات الصحة وسلوكيات السكان، الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، لماذا تختار مصر كوجهة للسياحة العلاجية، إدماج ذوي الإعاقة: مفتاح تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، الرياضة والتنمية البشرية: خلق أبطال رياضيين، مستقبل مصر، تعزيز الحوكمة لتعزيز الصحة: ​​نحو خارطة طريق للنهوض بحوكمة قطاع الصحة في مصر وغيرها .



الدكتور مجدى يعقوب



اليوم الثانى للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية



انطلاق فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية



من فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية



الدكتور مجدى يعقوب



حضور الدكتور مجدى يعقوب



مجدى يعقوب بمؤتمر السكان والصحة